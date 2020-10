Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Fenster aufgehebelt

Erwitte (ots)

In der Zeit von Sonntag, 14:00 Uhr, bis Montag, 07:30 Uhr, ist in ein Gebäude der Stadtverwaltung an der Straße Am Markt eingebrochen worden. Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters Zutritt zu den Räumen. Sie verließen das Gebäude durch von innen geöffnete Fenster. Auf dem nahe gelegenen Parkplatz schlugen die unbekannten Täter die Seitenscheibe eines städtischen Autos ein. Nachdem sie das Gebäude ohne Beute verlassen hatten, entwendeten sie hier einige Schlüssel und eine Tankkarte. Bereits letzte Woche war ein Aktenschrank im Gebäude aufgebrochen worden. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

