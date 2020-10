Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Warum piept es?

Bild-Infos

Download

Soest (ots)

Am Montag, um 17:30 Uhr betrat eine, bei der Polizei gut bekannte, 33-jährige Frau aus Soest die Polizeiwache. Dem Wachhabenden fiel sofort die Handtasche der Frau auf. An dieser befand sich noch gut sichtbar eine Diebstahlsicherung und das Preisschild. Als der Beamte die Frau darauf ansprach, gab sie unumwunden zu, die Handtasche in einem Geschäft in der Fußgängerzone entwendet zu haben. Sie wolle die Tasche sowieso nicht mehr, berichtete die Dame weiter. "Die piept ständig wenn ich in ein Geschäfte gehe!" Die Tasche im Verkaufswert von 5,99 Euro wurde sichergestellt und eine Anzeige geschrieben. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell