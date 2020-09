Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Hagen (ots)

Am Sonntagnachmittag um 16:30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Franklinstraße. Eine 38-jährige Zeugin sah, wie ein Fahrzeug aus der Lange Straße kommend rechts auf die Franklinstraße abbog und anschließend hinter einem VW einparken wollte. Beim Rangieren kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Autos. Anschließend fuhr der Fahrer oder die Fahrerin des weißen Pkws mit quietschenden Reifen in Richtung Haspe davon. Bei dem Fahrzeug handelt es sich nach bisherigen Informationen um einen Hyundai. Weitere Angaben zum Auto oder zum Fahrzeugführer konnten jedoch nicht gemacht werden. Der Schaden am VW wird auf rund 900 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um weitere Hinweise durch Zeugen. Diese werden unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegengenommen. (ra)

