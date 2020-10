Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Randalierer schlägt um sich

Lippstadt (ots)

Am Klusetor hat am frühen Montagmorgen, gegen 03:15 Uhr, ein 16-jähriger Junge betrunken randaliert und sich einer Festnahme widersetzt. Der Lippstädter provozierte die Beamten immer wieder, indem er beim anfänglichen Gespräch den Mindestabstand unterschritt. Als er sich nicht ausweisen konnte, nahm er die Beine in die Hand. Die Polizisten konnten ihn jedoch schnell stellen. Als sie ihn festnehmen wollten, schlug er mehrfach in Richtung der Beamten. Diese brachten den Täter zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Während der gesamten Zeit beschimpfte er die Polizisten aufs Übelste. Dem Streifenwagen verpasste er auch noch einen Tritt. Er wurde ins Gewahrsam gebracht, wo er die Beamten, neben weiteren Beschimpfungen und Schlägen, zu bespucken versuchte. Dem 16-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Anschließend holten ihn seine Eltern auf der Polizeiwache ab. (wo)

