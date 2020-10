Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Exhibitionist

Soest (ots)

Zum wiederholten Male auffällig geworden ist am Samstag, gegen 16:20 Uhr, in einem Ladengeschäft in der Jakobistraße ein 29-jähriger Soester. Der hinreichend polizeibekannte Mann entblößte gegenüber einer Kundin sein Geschlechtsteil. Im weiteren Verlauf des Tages, gegen 20:30 Uhr, tauchte er erneut in dem Laden auf und belästigte eine weitere junge Frau. Die Aufnahmen der Videoüberwachung wurden sichergestellt und eine Anzeige geschrieben. (wo)

