Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf-Lohne - Warnbake steht im Weg

Bad Sassendorf (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 14:25 Uhr, ist an der Bundesstraße ein 59-jähriger Radfahrer gestürzt. Beim Einfahren in den Baustellenbereich, in Höhe der Straße Neuer Weg, berührte er mit dem Vorderrad den Standfuß einer Warnbake. Er kam ins Straucheln und stürzte. Bei der Versorgung des leicht Verletzten konnte Alkoholgeruch in dessen Atem wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Alkoholvortest ergab dann auch 2,3 Promille. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell