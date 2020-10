Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, exhibitionistische Handlungen, Öffentlichkeitsfahndung

Ochtrup (ots)

Nach exhibitionistischen Handlungen am Freitag (14.08.) in einem Bus auf der Fahrt von Steinfurt nach Ochtrup, wendet sich die Polizei mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung. Durch die bisherigen Ermittlungen der Beamten konnte der Täter nicht identifiziert werden. Zeugen, die den Mann kennen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/ 9356 - 4155.

Hier der Link zur Fahndung: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/ochtrup-exhibitionistische-handlungen

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell