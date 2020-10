Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Baggerschaufel entwendet

Wickede (ots)

Von einer Baustelle an der Wickeder Straße sind in der Zeit von Freitag, 15:00 Uhr, bis Montag, 07:00 Uhr, zwei Baggerschaufeln entwendet worden. Unbekannte Täter schlugen zwei Haltebolzen aus der Verankerung, um an den hydraulischen Arm mitsamt Schaufel zu gelangen. Die zweite Schaufel war zwischen Boden und dem am Bagger angebrachten Gerät eingeklemmt. Zeugen, die etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02922-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell