Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Pkw aufgebrochen

Erkelenz-Granterath (ots)

Aus einem Fahrzeug, das an der Straße Am Zollhaus geparkt war, entwendeten in der Zeit zwischen Donnerstag (5. März), 14.30 Uhr und Freitag (6. März) , 5.50 Uhr, unbekannte Täter verschiedene Werkzeuge, unter anderem einen Akkuschrauber und einen Motorlaubbläser.

An der Straße Zum Kämpen drangen unbekannte Täter zwischen Donnerstag (5. März), 19.30 Uhr, und Freitag (6. März), 5.15 Uhr, in ein Fahrzeug ein, stahlen Bargeld und eine Dose Bonbons.

