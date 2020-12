Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Einbruch in Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

RommerskirchenRommerskirchen (ots)

Am Donnerstag (17.12.), gegen 03:06 Uhr, versuchten vier Unbekannte mit einem Brecheisen und einem Bolzenschneider, die Tür einer Tankstelle auf der Venloer Straße in Rommerskirchen aufzuhebeln. Da die Tankstelle über eine Sicherungseinrichtung verfügt, ergriffen die Einbrecher ohne Beute die Flucht. Die Täter waren maskiert und führten ein rotes Brecheisen und einen grünen Sack mit. Sie entfernten sich zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Kripo (Kriminalkommissariat 24) hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

