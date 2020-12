Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrer einer grauen Limousine nach Zusammenstoß mit Radfahrer gesucht

NeussNeuss (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit wegen des Verdachts einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwochnachmittag (16.12.), gegen 14:45 Uhr, ereignet haben soll.

Ein 39-Jähriger schilderte der Polizei, dass er mit seinem Fahrrad von einer grauen Mercedes Limousine angefahren worden sei. Der Neusser war mit seinem Mountainbike auf der Straße "Am Hummelbach" in Fahrtrichtung "Am Hagelkreuz" unterwegs.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich der Unfall wie folgt: Beim Passieren der Ausfahrt eines Supermarkt Parkplatzes, touchierte ihn der Fahrer der Mercedes Limousine. Der Radler stürzte zu Boden, der etwa 70-jährige Daimlerfahrer setzte anschließend seine Fahrt, ohne sich um das Geschehen und den Leichtverletzten zu kümmern, über die Hochstadenstraße in Richtung Ortslage Gohr fort.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht den unfallbeteiligten Autofahrer sowie Zeugen, die den Zusammenstoß gesehen haben oder Hinweise auf die graue Limousine geben können. Das Verkehrskommissariat Neuss ist unter der Telefonnummer 02131 300-0 erreichbar.

