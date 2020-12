Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Betrug mittels falscher Gewinnversprechen - Die Polizei warnt vor perfider Masche

JüchenJüchen (ots)

Ein 60-Jähriger aus Jüchen ist Opfer eines Betruges mittels falscher Gewinnversprechen geworden. Am Dienstag (15.12.) wurde er am frühen Nachmittag von einem unbekannten Mann kontaktiert, der ihm mitteilte, dass er der Gewinner einer hohen Geldsumme sei. Der Jüchener freute sich darüber und war auch bereit, die zur Abwicklung angeblich notwendige Vorauszahlung in Form von Google Play-Karten (Online-Guthaben) zu leisten. Er kaufte die Karten in einem Supermarkt in Korschenbroich und gab die entsprechenden Codes telefonisch durch. Als ihm anschließend jedoch mitgeteilt wurde, man habe sich geirrt, es sei eine weitere Vorauszahlung notwendig, kamen ihm Zweifel und er lehnte eine weitere Zahlung ab und informierte die Polizei.

Schenken Sie telefonischen Gewinn-Versprechungen keinen Glauben - insbesondere wenn die Einlösung des Gewinns an Bedingungen geknüpft ist! Leisten Sie keinerlei Vorauszahlungen auf versprochene Gewinne - ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung niemals von einer Vorauszahlung abhängig machen. Zudem sollten Sie überlegen: Haben Sie überhaupt an einem Gewinnspiel teilgenommen?

Betrüger versuchen auf ganz unterschiedliche Arten, an das Geld oder die Wertgegenstände ihrer Opfer zu kommen. Die Broschüre "Klüger gegen Betrüger" klärt über die gängigsten Maschen auf und gibt Tipps. Sie ist auch online abrufbar auf der Internetseite der Polizei im Rhein-Kreis Neuss: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/klueger-gegen-betrueger-gemeinsam-gegen-trickbetrueger-im-einsatz

