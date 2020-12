Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kripo ermittelt: Räuberischer Diebstahl in Grevenbroicher Innenstadt

Bild-Infos

Download

GrevenbroichGrevenbroich (ots)

Am Dienstagabend (15.12.), gegen 18:25 Uhr, soll eine 43-Jährige in einem Modegeschäft in der Grevenbroicher Innenstadt Bekleidung im Wert von mehr als 600 Euro entwendet haben. Beim Verlassen des Geschäftes löste der Alarm aus und die Frau flüchtete. Als der Mitarbeiter eines hinzugerufenen Sicherheitsdienstes die mutmaßliche Diebin aufhalten wollte, wehrte sich diese mit Schlägen gegen den Wachmann. Ihm gelang es dennoch die Frau festzuhalten und an die Polizei zu übergeben.

Die Tatverdächtige erwartet nun ein Strafverfahren. Da die wohnsitzlose Frau angab, Drogen konsumiert zu haben, wurde ihr zudem eine Blutprobe entnommen. Die Kripo übernahm die Ermittlungen und führte die Frau, auf Antrag der Staatsanwaltschaft, einem Richter vor. Dieser erließ einen Haftbefehl, der jedoch zunächst unter Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell