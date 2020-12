Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfallflucht mit gestohlenem Auto

DormagenDormagen (ots)

Am Montagnachmittag (14.12.), gegen 14:35 Uhr, verständigten Zeugen die Polizei. Der Fahrer eines blauen Ford Fiestas hätte auf dem Parkplatz, vor dem Bahnhof Dormagen, beim Rückwärtssetzen ein geparktes Auto beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei das verlassene Fahrzeug auffinden. Eine Überprüfung ergab, dass Unbekannte den Ford im Juli 2019 auf dem Goldregenweg in Neuss entwendet hatten. Die am Auto angebrachten Nummernschilder waren als gestohlen gemeldet. Diebe hatten sie im, Zeitraum zwischen Sonntag (13.12.) und Montag (14.12.), von einem Pkw abmontiert, der an der Straße "Am Hagedorn" in Dormagen geparkt stand. Auch bei einem weiteren, im Fußraum hinter dem Fahrersitz aufgefundenen, Kennzeichen handelte es sich um mutmaßliches Diebesgut.

Im Fahrzeug sollen sich zum Unfallzeitpunkt zwei junge, dunkelhaarige Männer im Alter von 20 bis 25 Jahren befunden haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, sich unter Telefon 02131 300-0 zu melden.

