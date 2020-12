Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Jugendlicher Ladendieb schlägt um sich - Polizei stellt Waffen sicher

NeussNeuss (ots)

Am Montagvormittag (14.12.), gegen 09:30 Uhr, fiel ein bis dato unbekannter Jugendlicher in einem Supermarkt am "Büchel" in der Neusser Innenstadt auf, als er versuchte eine Getränkedose zu stehlen. Mitarbeiter hielten den Tatverdächtigen fest, um das Eintreffen der alarmierten Polizei abzuwarten. Damit war der junge Mann überhaupt nicht einverstanden und schlug um sich. Nur mit Mühe gelang es, ihn in Schach zu halten.

Bei der anschließenden Kontrolle, stellten Polizeibeamte bei dem 15-Jährigen ein Taschenmesser, ein Reizstoffsprühgerät sowie zwei Nothämmer sicher.

Im Anschluss an die Sachverhaltsaufnahme wurde der Junge in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben.

Die polizeilichen Ermittlungen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls dauern an.

