Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nach Sachbeschädigung an Bus: Vorläufige Festnahme

Neuss-VogelsangNeuss-Vogelsang (ots)

Am Freitagmittag (11.12.), gegen 12:55 Uhr, erhielt die Polizei einen Einsatz zur Daimlerstraße. An der dortigen Haltestelle "Böhmerstraße" war ein Linienbus beschädigt worden.

Nach Zeugenangaben waren zuvor drei Knallgeräusche zu hören gewesen und zwei Scheiben eines Busses splitterten. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich nur wenige Fahrgäste im Innenraum. Verletzt wurde niemand.

Zum jetzigen Zeitpunkt gehen die Ermittler davon aus, dass mit einer Zwille oder einer Druckluftwaffe (z.B. Softairwaffe) in Richtung des Fahrzeugs geschossen wurde. Die Schussabgabe könnte aus einem Haus der Daimlerstraße erfolgt sein. Projektile wurden im aktuellen Fall nicht gefunden. Wir berichteten bereits mit Pressemeldungen vom 10. und 11.12.2020 über ähnlich gelagerte Sachbeschädigungen an Linienbussen in Neuss.

Im Rahmen der Fahndung konnte in unmittelbarer Nähe zum Tatort ein Verdächtiger vorläufig festgenommen werden. Ein Richter ordnete die Durchsuchung seiner Wohnung an. In seiner Vernehmung schweigt er zu den Vorwürfen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

