Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher scheitern an Bäckerei und Non-Food Filiale - Polizei fahndet nach grünem Wagen

NeussNeuss (ots)

In Norf überraschte der Inhaber einer Bäckerei an der Bahnstraße ungebetene Gäste auf frischer Tat. Als er am frühen Montagmorgen (14.12,), gegen 02:45 Uhr, zu seinem Geschäft kam, sah der Zeuge zwei dunkel gekleidete Männer, die sich an der Eingangstür der Backstube zu schaffen machten. Offensichtlich waren sie damit beschäftigt, die Tür aufzubrechen. Als die Tatverdächtigen erkannten, dass sie bei ihrem Tun erwischt wurden, gaben sie Fersengeld. Das Duo stieg in einem vor dem Geschäft mit laufendem Motor wartenden grünen Kleinagen mit Neusser Kennzeichen. Das Auto fuhr in Richtung Vellbrüggener Straße davon. In das betroffene Geschäft waren sie nicht eingedrungen.

Etwa 30 Minuten zuvor war es in unmittelbarer Nähe zu einem versuchten Einbruch in eine Non-Food Filiale gekommen. Anwohner, durch laute Geräusche auf den Vorfall aufmerksam geworden, beobachteten zwei mit dunklen Kapuzenjacken bekleidete Unbekannte, die mit einem "Poller" vergebens versuchten, die Glasscheibe der Filiale an der Thomas-Mann-Straße einzuschlagen. Das Duo verschwand in Richtung Rilkestraße.

Eine Fahndung nach den Tatverdächtigen durch die Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Das Kriminalkommissariat 22 in Neuss bittet weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen an den oben genannten Straßen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 zu melden.

