POL-NE: Langfinger waren mehrfach aktiv - "Augen auf und Tasche zu" - Polizei warnt vor Taschendieben

Am Donnerstag (10.12.) kam es im Kreisgebiet gleich zu mehreren Taschendiebstählen.

Gegen 14:10 Uhr wurde einer 58-jährigen Jüchenerin in einem Verbrauchermarkt auf der Kölner Straße in Jüchen ihre Geldbörse entwendet. In Rommerskirchen schaffte es gegen 09:40 Uhr ein Tatverdächtiger, unbemerkt die Brieftasche einer 69-jähirgen Frau an sich zu nehmen. Die Kundin befand sich zu diesem Zeitpunkt an einem "Wühltisch" in einem Discounter auf der Bahnstraße. Zur etwa gleichen Zeit wurde ein weiterer Verdächtiger auf der Girmes-Kreuz-Straße in Kaarst, ebenfalls in einem Supermarkt, tätig. Er entwendete einer 81-jährigen Seniorin ihr Portmonee. Die Börse befand sich in einer Einkaufstasche im Einkaufswagen. Ein weiterer Taschendiebstahl fand auch in Neuss statt: In einer Apotheke auf der Niederstraße wurde eine 68-jährige Neusserin gegen 09:40 Uhr Opfer dieser Straftat. Einem Taschendieb gelang es, die Geldbörse aus dem Einkaufstrolley der Dame zu stehlen. Bereits am Mittwoch (9.12.), in der Zeit von 11 Uhr bis 13 Uhr, kam es in Neuss zu einem weiteren Diebstahl: Tatort war hier ein Discounter auf der Niederwallstraße. Eine 74-jährige Meerbuscherin musste den Verlust ihres Geldbeutels feststellen, der sich in ihrer Handtasche befand.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

An Orten, an denen sich viele Menschen aufhalten, gibt es auch Taschendiebe. Es gibt ein paar einfache Tricks, wie Sie sich vor Diebstahl schützen können. Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

