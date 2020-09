Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugen zu einem Trickdiebstahl gesucht

Bad Münder (ots)

Am gestrigen Dienstagvormittag kam es im stark frequentierten Bereich der Bahnhofstraße in Bad Münder zu einem Trickdiebstahl. Geschädigt wurde ein 86-jähriger Mann aus Bad Münder.

Der Senior befand sich gegen 10:30 Uhr in der Bahnhofstraße auf Höhe eines Baumarktes in der Nähe des Rohmelcenter-Kreisels. Da er körperlich beeinträchtigt ist, war er mit einem auffälligen Elektromobil auf dem Gehweg unterwegs. Hier wurde er plötzlich von einer fremden Person angehalten und angesprochen. Der Unbekannte bat um Wechsel von Münzgeld für einen Parkautomaten. Der hilfsbereite Senior holte seine Geldbörse heraus und suchte in seinem Kleingeldfach nach passendem Wechselgeld. Unter dem Vorwand, bei der Suche behilflich zu sein, griff der fremde Mann mit seiner Hand mehrmals in die Geldbörse.

Nachdem sich die Wege der beiden Männer trennten, bemerkte der 86-Jährige, dass Geldscheine in Höhe von fast 100 Euro aus seiner Geldbörse fehlten.

Der Geschädigte erstattete am heutigen Mittwoch Strafanzeige bei der Polizei Bad Münder. Dabei gab er diese vage Täterbeschreibung ab: es soll sich bei dem Täter um einen ca. 30 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er war mit ca. 165 cm Körpergröße auffällig klein und hatte ein süd-ost-europäisches Erscheinungsbild.

Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die den Vorgang möglicherweise beobachtet haben und den Täter näher beschreiben können. Nach Angaben des Seniors befanden sich mehrere Personen am nahegelegenen Imbissstand. Diese Personen, aber auch andere Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeikommissariat Bad Münder in Verbindung zu setzen (Tel. 05042/9331-0).

