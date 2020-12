Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nach Unfall: Auto kippt auf die Seite - Fahrerin stand unter Alkoholeinfluss

MeerbuschMeerbusch (ots)

Am Donnerstagmittag (10.12.), gegen 12:45 Uhr, fuhr eine über 70-jährige Düsseldorferin mit ihrem Suzuki auf einen Parkplatz an der Moerser Straße. Dort touchierte sie mit ihrem Auto eine Hauswand. Nach ersten Erkenntnissen verlor sie durch die Wucht des Aufpralls die Kontrolle über den Wagen, der an einem Metallpfosten hängen blieb und zur Seite kippte.

Die Feuerwehr befreite die Seniorin, da sie den Kleinwagen nicht mehr selbständig verlassen konnte. Ersthelfer versorgten die scheinbar leicht verletzte Fahrerin. Rettungskräfte brachten sie nach medizinischer Versorgung in ein Krankenhaus.

Da die Düsseldorferin offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, musste ihr eine Blutprobe entnommen werden. Der Suzuki wurde abgeschleppt. Die Moerser Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

