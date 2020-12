Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrecher scheitern am hohen Gewicht eines Tresors - Polizei hat Ermittlungen aufgenommen - Nutzen Sie das Beratungsangebot der Polizei

MeerbuschMeerbusch (ots)

Einen Tresor versuchten Unbekannte bei einem Wohnungseinbruch am Mittwoch (09.12.) zu stehlen. In der Zeit zwischen 15:40 Uhr und 19:00 Uhr verschafften sich die Einbrecher durch Aufhebeln einer Balkontür Zugang zu einer Obergeschosswohnung an der Johannes-Kirschbaum-Straße in Meerbusch-Büderich. Dort machten sie sich an einem Tresor zu schaffen. Beim Versuch, den Safe von innen nach draußen zu transportieren, scheiterten die Täter am hohen Gewicht des Stahlschranks und ließen diesen im Hausflur ungeöffnet zurück.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Tatortes geben können, das Kriminalkommissariat 14 unter 02131 3000 zu kontaktieren.

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Einbrecher aktiv. Machen Sie ihnen das Leben schwer! Lassen Sie sich vom Team der Kriminalprävention der Polizei beraten und nutzen Sie Ihre Chance auf eine Telefonberatung am Mittwoch, dem 16.12.2020. Weitere Informationen dazu und Präventionstipps finden Sie auf unserer Internetseite: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

