POL-NE: Lassen Sie sich nicht ablenken - Augen auf die Straße

Würde ein Autofahrer bei 50 km/h für drei Sekunden die Augen schließen? Vermutlich nicht, denn das würden fast 42 Meter Fahrstrecke im Blindflug bedeuten. Auf so einem Stück kann viel passieren: der Vordermann bremst plötzlich, die Ampel wird rot, ein Kind läuft auf die Straße...die Liste lässt sich beliebig erweitern.

Und dennoch erleben die Polizisten auf der Straße viel zu oft, dass sich der Blick vieler Autofahrer nicht auf den Verkehr, sondern auf das Smartphone richtet. Nicht nur, dass ein solcher Verstoß mittlerweile mit einem Bußgeld von mindestens 100 Euro und einem Punkt geahndet wird - auch viele Unfälle mit Verletzten können auf unnötige Ablenkung zurückgeführt werden.

Von daher der Appell der Polizei an Sie: keine WhatsApp-Nachricht, kein Anruf kann so wichtig sein, dass unmittelbar während der Fahrt eine Reaktion erforderlich ist! Suchen Sie sich in Ruhe einen Ort zum Anhalten und Abschalten des Motors, oder warten Sie am besten gleich bis zum Ende der Fahrt. Dann können Sie auch Ihre volle Konzentration auf die Pflege Ihrer sozialen Kontakte richten.

Die Kreispolizeibehörde im Rhein-Kreis Neuss wünscht einen schönen dritten Adventssonntag.

