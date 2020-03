Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Erneuter Einbruch in Verbrauchermarkt

Borken (ots)

Einbrecher haben in der Nacht zum Mittwoch in Borken aus einem Verkaufsraum mehrere Stangen Zigaretten gestohlen. Die Täter waren mit Gewalt in einen Verbrauchermarkt an der Otto-Hahn-Straße eingedrungen, in dem sich der Kiosk befindet: Die Unbekannten hatten die Eingangstür aufgehebelt. Die Tat ereignete sich gegen 03.20 Uhr - darauf lässt das Auslösen einer Alarmanlage schließen. Erst vor zwei Wochen hatte es wie berichtet an gleicher Stelle einen Einbruch gegeben, bei dem es die Täter ebenfalls auf Waren aus dem Kiosk abgesehen hatten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

