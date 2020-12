Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Erneut Scheiben eines Linienbusses beschädigt - Polizei sucht Zeugen

NeussNeuss (ots)

Am Donnerstagnachmittag (10.12.), gegen 15:30 Uhr, kam es im Neusser Norden zum zweiten Mal zu Beschädigungen an einem Linienbus.

Im Bereich der Daimlerstraße, nahe der Haltestelle "Böhmerstraße", wurde der Fahrer des Kraftomnibusses auf Knallgeräusche aufmerksam. Zeitgleich splitterte das Sicherheitsglas zweier Scheiben. Zur Tatzeit befanden sich keine Fahrgäste im Bus. Die umgehend informierte Polizei stellte kleine Löcher in den betroffenen Scheiben fest. Im Innern des Fahrzeugs entdeckten die Beamten kleine Kieselsteine, die möglicherweise von einer "Zwille" stammen könnten oder mit einer Soft-Air-Pistole verschossen worden sein könnten. Weitere Projektile oder sonstige Geschosse konnten nicht gefunden werden.

Die kriminalpolizeilichen Untersuchungen diesbezüglich dauern derzeit noch an. Eine Fahndung nach eventuellen Tatverdächtigen verlief bislang ohne Erfolg.

Der Sachverhalt zeigt Parallelen zur Tat vom Mittwochabend (09.12.) an fast gleicher Stelle.

Die Polizei berichtete mit ihrer Pressemitteilung vom 10.12.2020, 14:07 Uhr, dass am Mittwochabend (09.12.), gegen 19:00 Uhr, Unbekannte in Neuss-Vogelsang an fast identischer Stelle, offenbar auf zwei fahrende Busse geschossen hätten, wodurch vier Scheiben zu Bruch gingen.

Die Polizei bittet auch im vorliegenden Fall um Hinweise aus der Bevölkerung zu verdächtigen Beobachtungen. Auch erwartet sie sich Hinweise zu Personen, die möglicherweise im Bekanntenkreis mit einer solchen Tat prahlen.

Das Kriminalkommissariat 21 in Neuss nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02131-3000 entgegen.

