Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Einbruch mehrere Türen beschädigt

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Einbruch in eine soziale Einrichtung ist am Montagnachmittag aus Otterberg gemeldet worden. Demnach sind unbekannte Täter in den vergangenen Tagen in das Gebäude in der Hauptstraße eingedrungen. Sie beschädigten mehrere Türen und durchsuchten ein Büro. Was genau gestohlen wurde, muss noch geklärt werden.

Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch vergangener Woche (16. September) und Montagmittag (21.9.), 13 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die etwas beobachtet haben, können sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2620 an die Kripo Kaiserslautern wenden.

Bereits Ende Juni war es zu einem versuchten Einbruch in die Einrichtung gekommen. Die Täter scheiterten jedoch (wir berichteten: https://s.rlp.de/ck2kw). |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell