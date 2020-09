Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Gespräch verwickelt - Geldbeutel weg

Kaiserslautern (ots)

Nachdem ein 71-Jähriger am Montag in der Menonnitenstraße von einem Unbekannten in ein Gespräch verwickelt worden war, fehlte der Geldbeutel des Seniors. Der 71-Jährige war zwischen 12 Uhr und 13 Uhr zum Einkaufen in einem Lebensmitteldiscounter, als er von einem Mann angesprochen wurde. Während des Gesprächs kam dem Senior zunächst nichts verdächtig vor. An der Kasse dann der Schreck: Das Portemonnaie war weg. Die Polizei vermutet, dass der Unbekannte den 71-Jährige ablenkte, während ein Komplize unbemerkt die Geldbörse stahl. Die Beamten ermitteln und warnen: Tragen Sie Ihre Wertsachen immer eng am Körper, am besten unter der Oberbekleidung. Bleiben Sie wachsam, wenn Sie von Fremden in ein Gespräch verwickelt werden. Sollten Sie Opfer eines Diebstahls geworden sein, wenden Sie sich umgehend an die Polizei. |erf

