POL-DO: Bis zu 700 Trecker fahren demonstrierend durch Dortmund: Polizei erwartet Montag erhebliche Verkehrsprobleme

Mehrere Hundert Landwirte starten Montag (25.11.) voraussichtlich um 8 Uhr mit Treckern in Bonn und anderen Städten zu einer Demonstration, die auch durch Dortmund führt und einen Tag später in Berlin endet. In Dortmund ist auf drei Routen mit insgesamt bis zu 700 Traktoren mit erheblichen Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs und vor allem im Süden der Stadt auch mit Störungen beim öffentlichen Nahverkehr zu rechnen.

Zeitweise muss die Polizei den Verkehr stoppen, um einen mehrere Kilometer aus Treckern bestehenden Konvoi geschlossen passieren zu lassen. Die Polizei kann nicht alle Orte und Zeiten präzise vorhersagen und bittet alle Verkehrsteilnehmer auch an nicht gesperrten Stellen auf die Konvois zu achten.

Der Konvoi führt am Montag über Landes, Bundes- und Stadtstraßen mit unterschiedlichen Teilnehmerzahlen auf drei Strecken durch Dortmund und auf einer gemeinsamen Route wieder aus der Stadt heraus. Auf den Parkplätzen E1 und E2 am Remydamm gibt es voraussichtlich am frühen Nachmittag (geplant ist 14 Uhr) eine Zwischenkundgebung, bevor die Demonstranten mit den Treckern in Richtung Hamm weiterfahren.

Während der Anreise insbesondere in der Mittagszeit und der Abreise in den Nachmittagsstunden ist auf folgenden Strecken sowie auf Parallel- und Seitenstraßen mit Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs zu rechnen. Beeinträchtigungen gibt es vor allem in der Anreisephase auch auf den Buslinien, die durch Lütgendortmund, Oespel/Kley, Eichlinghofen, Barop und Kirchhörde fahren und auf ihren Strecken auch mehrere Regionalbahn- und Stadtbahnlinien kreuzen:

Aktuell bekannte Anreise:

Strecke 1: Über Bochum kommend durch Lütgendortmund, Oespel/Kley, Eichlinghofen und Barop bis in die Innenstadt sind diese Straßen betroffen: Provinzialstraße (B235) - Lütgendortmunder Hellweg - Borussiastraße - Steinsweg - Stockumer Straße - Am Beilstück - Wittekindstraße. Weiterfahrt zum Ziel Parkplatz E1/E2 flexibel nach Verkehrslage.

Strecke 2: Aus Hagen über den Ennepe-Ruhr-Kreis anreisend durch Kirchhörde, Renninghausen und Barop bis in die Innenstadt zum Parkplatz E1/E2 sind diese Straßen betroffen: Hagener Straße - Zillestraße - Stockumer Straße - Am Beilstück - Krückenweg - Wittekindstraße. Weiterfahrt zum Ziel Parkplatz E1/E2 flexibel nach Verkehrslage.

Strecke 3: Aus Soest/Geseke über Landstraßen und die B1 kommend durch Wickede, Aplerbeck und die Gartenstadt. Betroffen sind auf Dortmunder Gebiet diese Straßen: Chaussee - Emschertalstraße - Köln-Berliner-Straße - Aplerbecker Straße - Leni-Rommel-Straße - B1. Weiterfahrt zum Ziel Parkplatz E1/E2 flexibel nach Verkehrslage.

Aktuell bekannte Abreise:

Von den Parkplätzen E1/E2 über Ardeystraße - Maurice-Vast-Straße - B54 - B1 - Köln-Berliner-Straße - Emschertalstraße - Chaussee (weiter über Unna in Richtung Hamm).

Die genauen Zeiten und Folgen für den Straßenverkehr sind am heutigen Tag noch nicht absehbar. Die Dortmunder Polizei begleitet die Trecker auf dem Stadtgebiet und reagiert flexibel auf die Verkehrslage.

Hinweis für alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner:

- Bitte beachten Sie am kommenden Montag den Verkehrsfunk und folgen bei Twitter der @polizei_nrw_do und der Polizei NRW Dortmund bei Facebook. Wir arbeiten mit den Hashtags #Traktordemo #Treckerdemo #Dortmund und informieren schnellstmöglich über die Verkehrslage.

- Planen Sie in der Mittags- und Nachmittagszeit Verzögerungen durch nicht auszuschließende Staus ein

- Umfahren Sie die betroffenen Bereiche weiträumig. Besonders betroffen ist die B1 in den Nachmittagsstunden, wenn bis zu 700 Traktoren zeitgleich in Richtung Unna fahren.

Für Fragen zu der Demonstration der Landwirte in Dortmund richtet die Polizei am Montag (25.11.) ab 08:00 Uhr morgens ein Bürgertelefon ein. Kontakt für Bürgerinnen und Bürger bitte ausschließlich über die Rufnummer 0231/132 5555.

Hinweis für Medienvertreter: Bitte stellen Sie am Montag Anfragen zu diesem Thema ausschließlich an die Pressestellen-Rufnummern 0231/132 1022 und -1023.

