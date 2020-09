Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ungebetene Büro-Besucher übers Wochenende

Kaiserslautern (ots)

Ungebetene Besucher sind am Wochenende in Büroräume in der Pariser Straße eingedrungen. Als Mitarbeiter des Unternehmens am Montag zur Arbeit kamen, entdeckten sie, dass sich unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen gewaltsam Zugang verschafft haben. An der Eingangstür wurden entsprechende Aufbruchspuren festgestellt.

Ersten Überprüfungen zufolge nahmen die Eindringlinge einen Computer sowie ein Notebook mit. Der Sachschaden liegt bei insgesamt etlichen hundert Euro.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen im oberen Bereich der Pariser Straße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell