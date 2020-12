Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Unbekannter fährt gegen Straßenlaterne

NortheimNortheim (ots)

37154 Northeim, Untere Straße; Dienstag, 08.12.2020, 08:00 Uhr

NORTHEIM (TH) Am Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr ist es in der Unteren Straße in Northeim zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit einer Straßenlaterne und einem Sperrpfosten.

Anschließend setzte der unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden i. H. v. ca. 3000,--- Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Tel.: 05551-70050 bei der Polizei Northeim.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

