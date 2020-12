POL-NOM: Bundesweiter Kontrolltag des ÖPNV - Auch Kontrollen im Landkreis Northeim

Polizeiinspektion Northeim

Bundesweiter Kontrolltag des ÖPNV - Auch Kontrollen im Landkreis Northeim

Northeim

Landkreis Northeim; Montag, 07.12.2020, 06:30 Uhr bis 14:00 Uhr

LANDKREIS NORTHEIM (TH) Am gestrigen Tage fand der bundesweite Kontrolltag hinsichtlich der Einhaltung der Corona-Regelungen im ÖPNV statt. Aufgrund der weiterhin hohen Fallzahlen stehen auch die Überprüfungen in den öffentlichen Verkehrsmitteln sowie den dazugehörigen Haltestellen im Fokus der polizeilichen Kontrollen. "Die Infektionszahlen befinden sich nach wie vor auf einem hohen Niveau. Aus diesem Grund sind Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen, Abstände und Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung enorm wichtig, um das Corona-Virus einzudämmen und somit zum Schutz aller beizutragen", so Uwe Lührig, Polizeipräsident der Polizeidirektion Göttingen.

Diesbezüglich erfolgten auch im Landkreis Northeim am Montag entsprechende Schwerpunkkontrollen. Insgesamt 25 Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Northeim waren an Haltestellen im Bereich Northeim, Einbeck, Uslar und Bad Gandersheim im Einsatz. Unterstützung erhielten sie durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Northeim und dem Zweckverband Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (ZVSN) sowie Kräften der Bereitschaftspolizei Göttingen.

Bei mehr als 100 Kontrollen von Bussen konnte lediglich eine Person festgestellt werden, die in einem Bus in Northeim den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz nicht trug. An den Haltestellen konnten vereinzelt Personen mit fehlendem Mund-Nasen-Schutz festgestellt werden. Die Personen wurden angesprochen, ermahnt und auf möglichen Konsequenzen hingewiesen. Sie zeigten sich im Gespräch mit den Beamten allesamt einsichtig und setzten umgehend einen Mund-Nasen-Schutz auf. "Es ist erfreulich, dass sich der Großteil der Menschen im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Göttingen an die Maskenpflicht hält. Die Bürgerinnen und Bürger zeigten durchweg Verständnis für die Kontrollen und die Notwendigkeit der Maßnahmen.", zeigt sich Uwe Lührig erfreut über die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger.

Während der Kontrolltätigkeiten konnten an manchen Haltestellen fehlende Hinweisschilder zur Tragepflicht des Mund-Nasen-Schutzes festgestellt werden. Bei solchen Feststellungen können sich die Bürgerinnen und Bürger an den ZVSN oder auch an die örtliche Polizeidienststelle wenden.

Auch nach diesem bundesweiten Kontrolltag wird durch die Polizei weiterhin die Einhaltung der Vorschriften der Corona-Verordnung überprüft werden. Mit Blick auf die derzeitige Entwicklung und die kalte Jahreszeit appelliert Uwe Lührig, dennoch besonnen zu bleiben: "Nur, wenn wir die Vorgaben einhalten, können wir die Infektionszahlen weiter senken und einen erneuten Anstieg verhindern. Wir werden auch in den nächsten Wochen Kontrollen, unter anderem im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs, durchführen und bei Verstößen konsequent einschreiten. Ich bitte die Bürgerinnen und Bürger weiterhin um Verständnis für die Maßnahmen."

