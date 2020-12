Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl aus Wohnung

UslarUslar (ots)

USLAR (js) Am 06.12.20, zwischen 16.00 und 16.30 Uhr, betraten drei bisher unbekannte weibliche Jugendliche unter einem Vorwand die Wohnung einer älteren Dame in Uslar. Während diese von zwei der Täterinnen abgelenkt wurde, entwendete die 3 Täterin ca. 300 EUR Bargeld aus dem Wohnbereich. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

