Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

UslarUslar (ots)

L 551 (js) Am 07.12.20, gegen 13.00 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem dunklen PKW die Montanstraße in der Gemarkung Bodenfelde und bog dann nach links in die L 551 ein, ohne die Vorfahrt der von rechts kommenden 73-jährigen PKW-Fahrerin aus Bodenfelde zu beachten. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, weicht die 73-Jährige mit ihrem PKW in den rechten Straßengraben aus. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR. Der verantwortliche Fahrer des dunklen PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Laut Zeugenaussagen soll es sich um einen dunklen, vermutlich schwarzen Dacia Duster oder Sandero mit dem Kennzeichen "EIN-TA......" handeln. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

