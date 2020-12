Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Scheibenwischer verbogen

EinbeckEinbeck (ots)

Einbeck(pap) Eine 59 Jahre alte Frau zeigte bei der Polizei Einbeck eine Sachbeschädigung an ihrem Pkw Audi an. Die Neu-Einbeckerin hat ihr Auto am Samstag, 05.12.2020, gegen 21.00 Uhr auf einem Parkstreifen in der Schillerstraße abgestellt. Als ie am Montag, 07.12.2020, gegen 11.00 Uhr zu ihrem Wagen kam, erkannte sie sofort, dass die Wischblätter ihres Frontscheibenwischers hochgebogen waren. Ein unbekannter Täter hat im genannten Zeitraum die Wischblätter gewaltsam gebogen, sodass sie nicht mehr funktionstüchitg waren. Der Schaden wird auf ca. 100,- Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Einbeck in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell