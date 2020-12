Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht auf Einkaufsmarktparkplatz

EinbeckEinbeck (ots)

Dassel (pap) Ein Einwohner (69) aus einem Dasseler Ortsteil hat seinen Pkw VW Polo, Farbe grau, am Montag, 07.12.2020, gegen 12.00 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe Marktes in der Ilmestraße in Dassel abgestellt. Als er nach Beendigung seines Einkaufs zu seinem Auto kam, stellte er fest, dass die hintere Tür der Beifahrerseite eine Beschädigung aufwies. während seiner Abwesenheit muss ein bisher unbekannter Pkw beim Ein- oder Ausparken gegen den Wagen des Geschädigten gefahren sein. Der Verursacher verliess im Anschluss die Örtlichkeit, ohne sich um den Schaden, der sich auf rund 1500,- Euro beläuft, zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem Verusacher geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation in Dassel, Tel.: 05564-999100, oder beim Polizeikommissariat Einbeck, Tel.: 05561-949780.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell