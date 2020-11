Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Firmenhalle

Bad PyrmontBad Pyrmont (ots)

Am 12.11.2020, in der Zeit zwischen 17:00 und 23:45 Uhr, entriegelten unbekannte Täter das Zufahrtstor eines Gewerbebetriebes an der Bahnhofstraße. Auf dem Gelände brachen sie die verschlossene Zugangstür des Firmengebäudes auf und durchsuchten nach ersten Erkenntnissen alle Räume und Behältnisse. Dabei gelangten sie auch an die Fahrzeugschlüssel eines Firmenwagens, eines weißen Fiat Scudo. In diesem Transporter wurden diverse Werkzeuge (Stemmhämmer, Bohrer, Sägen, Elektrosensen - vorwiegend der Marke Stiehl) verladen und abtransportiert. Die Tathandlung dürfte auf Grund weiterer Erkenntnisse bis ca. 23:45 Uhr abgeschlossen gewesen sein. Nach dem Fiat Scudo wird aktuell gefahndet. Der Wert des Diebesgutes, incl. des fünf Jahre alten Transporters, beträgt knapp 30.000,- Euro. Wer Hinweise zu Tätern oder Tathinweisen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Bad Pyrmont unter der Telefonnummer 05281-94060 in Verbindung zu setzen.

