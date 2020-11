Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Illegales Kraftfahrzeugrennen - Fahrzeugführer steht unter Einfluss von Betäubungsmitteln

SalzhemmendorfSalzhemmendorf (ots)

Ein 24 Jahre alter Mann versuchte am Dienstag (10.11.2020) vor einer Polizeikontrolle, zunächst mit seinem Pkw und später zu Fuß, zu fliehen. Wie sich später herausstellte, stand der Mann aus dem Flecken Salzhemmendorf dabei unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Gegen 14.30 Uhr wollten Beamte des Polizeikommissariats Bad Münder den BMW-Fahrer in Salzhemmendorf anhalten und kontrollieren. Als dieser den Streifenwagen sah, beschleunigte er seinen Pkw auf mehr als 100 km/h innerorts, ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer und auf mehr als 160 km/h außerhalb der Ortschaft.

Erst in Hemmendorf verlangsamte der 24-Jährige seinen Pkw, sprang nach einer Vollbremsung aus dem noch rollenden Fahrzeug und entfernte sich fußläufig, ohne seinen BMW gegen weiteres Wegrollen zu sichern. Eine Polizeibeamtin sprang in den noch rollenden Pkw, zog die Handbremse und verhinderte so, dass der BMW Schaden anrichtete. Danach nahm auch sie fußläufig die Verfolgung auf. Der Flüchtende konnte durch die Polizeibeamten eingeholt werden. Der Mann wurde zur Dienststelle nach Bad Münder transportiert.

Der 24-Jährige stand bei Tatausübung nicht unter dem Einfluss von Alkohol, wohl aber unter Betäubungsmitteleinfluss. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Sein Führerschein wurde nach der Entnahme einer Blutprobe beschlagnahmt.

Die Polizei Bad Münder ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr (aufgrund von Drogen) gegen den BMW-Fahrer. Zudem stellt die Flucht vor der Polizei die Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen dar.

