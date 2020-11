Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfallflucht

Bad Pyrmont

Am Freitag, 6.11.20, kam es zwischen 10:15 und 11:25 Uhr auf der belebten Bathildisstraße zu einer Unfallflucht. Ein weißer Kleinbus / Transporter hatte beim Verlassen des Parkplatzes der Postfiliale einen ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen stehenden schwarzen BMW gestreift. Die Heckleuchteneinheit und die Stoßstange des BMW wurden beschädigt. Der Kleinbus dürfte an der rechten Fahrzeugseite beschädigt worden sein. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Pyrmont unter der Telefonnummer 05281-94060 in Verbindung zu setzen.

