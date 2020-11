Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht

HolzmindenHolzminden (ots)

Bisher unbekannte Täter verschafften sich in der vergangenen Nacht in der Zeit von 22.30 Uhr bis 02.30 Uhr Zugang zu einem abgestellten Pkw. Dieser wurde außerhalb von Holzminden am Horstberg abgestellt. Am Pkw wurde eine Scheibe beschädigt, der Innenraum durchwühlt und diverse Gegenstände und Bargeld entwendet. Der Pkw gehört einem Jäger, welcher sich zur Tatzeit auf Ansitz befand. Bei dem Diebesgut handelt es sich um jagdlich genutzte Zubehörteile. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die aktuellen Ermittlungen dauern an. Zeugen, die verdächtige Personen/Fahrzeuge/ Wahrnehmungen in der Nacht festgestellt haben, werden daher gebeten sich mit der Polizei Holzminden unter der Rufnummer 05531-9580 in Verbindung zu setzten.

