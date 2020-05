Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus

Isenburg (ots)

Am Dienstag ist im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 19:20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Isenburg eingebrochen worden. Bisher unbekannte Täter kletterten zunächst auf die Terrasse des ersten Stockwerkes. Dort hebelten sie zunächst den Wintergarten und anschließend die Terrassentür zum Wohnzimmer auf. Das gesamte Anwesen wurde delikttypisch durchsucht. Anschließend flüchteten die Täter mit einer geringen Beute an Bargeld (50,- EUR). Der Sachschaden im und am Anwesen liegt bedeutend höher und wird auf ca. 2500,- EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

