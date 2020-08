Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Brennende Garage verursacht Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots)

Samstagnacht, gegen 02:00 Uhr, brach aufgrund bislang ungeklärter Ursache in einer Garage in der Ludwigsburger Straße ein Feuer aus. In der Garage wurden alte Haushaltsgegenstände und Möbel gelagert. An diesen entstand aufgrund des Brandes ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Der Brand konnte durch die herbeigerufene Feuerwehr rasch gelöscht werden, Personen waren zu keiner Zeit in Gefahr. Im Einsatz waren von der Feuerwehr vier Fahrzeuge mit 21 Einsatzkräften, eine Rettungswagenbesatzung und zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg.

