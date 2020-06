Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter entwendet Radladergabel von Stader Baustelle

Stade (ots)

Ein bisher Täter hat am vergangenen Freitag zwischen 17:30 h und 18:00 h auf einer Baustelle in Stade in der Frommholdstraße eine an einem dortigen Radlader angebrachte Palettenkabel abgebaut und mitgenommen.

Anschließend montierte der Unbekannte noch eine, auf einem Container abgelegte, Schaufelmulde an der Radlader und entleerte diese, vermutlich um sie ebenfalls mitzunehmen.

Davon ließ der Unbekannte dann aber aus bisher ungeklärter Ursache ab und entfernte sich mit seiner Beute in unbekannte Richtung.

Es wird davon ausgegangen, dass der Täter mit einem passenden Fahrzeug oder Transportanhänger am Tatort gewesen sein muss.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

