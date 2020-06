Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Heuballen brennen auf landwirtschaftlichem Gehöft in Deinste

Am heutigen Freitag, gegen 12:30 Uhr, gerieten auf einem landwirtschaftlichen Gehöft in Deinste an der Straße "Auf der Hain" ca. 40 bis 50 Heuballen in Brand.

Die Ballen sind erst vor wenigen Tagen gepresst worden. Aufgrund der Wahrnehmungen von Nachbarn ist von einer Selbstentzündung der Ballen auszugehen.

Diese hatten auch den Ausbruch des Feuers bemerkt und den Notruf abgesetzt. Durch die rechtzeitige Entdeckung des Feuer und den Einsatz der Feuerwehren gerieten die landwirtschaftlichen Gebäude nicht in Gefahr.

Eingesetzt waren die Ortswehren Deinste und Helmste aus der Samtgemeinde Fredenbeck.

