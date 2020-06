Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zwei mutmaßliche Taschenräuber in Apensen vorläufig festgenommen, Tageswohnungseinbruch in Ritsch

Stade (ots)

1. Zwei mutmaßliche Taschenräuber in Apensen vorläufig festgenommen

Am frühen Freitagabend kurz vor 18 h kam es in Apensen in der Teichstraße am dortigen "Feuerteich" zu einem Taschenraub.

Zwei 17-jährige Beckdorfer hatten sich zu der Zeit dort aufgehalten, als zwei zunächst unbekannte junge Männer auf sie zugekommen waren und versucht hatten ihnen unter Schlägen die Bauchtaschen zu entreißen. Einer der Täter konnte eine Geldbörse, der andere eine Bauchtasche erbeuten. Beim Weglaufen wurde dann Geld aus der Bauchtasche entnommen und diese weggeworfen. Insgesamt konnte so unter 50 Euro Bargeld erbeutet werden. Die beiden Opfer wurden bei dem Überfall nicht verletzt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Tatortermittler der Polizeiinspektion Stade dann gegen 18:30 h bei den Jugend-Fußballplätzen zwei Personen antreffen, auf die die Beschreibung der mutmaßlichen Räuber zutraf.

Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung der Personen konnten Beweismittel aufgefunden werden, die den Tatverdacht verdichteten.

Die beiden 16- und 17-jährigen Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen und mit zur Polizeidienststelle nach Buxtehude genommen. Dort mussten sie sich erkennungsdienstlichen Maßnahmen und ersten Vernehmungen unterziehen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen gegen die Beiden wegen Raubes dauern weiter an.

Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04167-699240 bei der Polizeistation Apensen zu melden.

2. Tageswohnungseinbruch in Ritsch

Bisher unbekannte Täter sind am Freitag zwischen 18:00 h und 18:50 h in der Ritscher Straße in Drochtersen in ein dortiges Mehrfamilienhaus gelangt und haben eine Wohnungstür aufgebrochen.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung wurde dann ein Laptop entwendet.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 04143-912340 an die Polizeistation Drochtersen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell