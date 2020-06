Polizei Dortmund

POL-DO: Nicht mal eine Woche...

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0599

...hielt ein Mann in seiner wiedergewonnenen Freiheit aus, bevor er erneut straffällig und festgenommen wurde.

Am Mittwochnachmittag (10. Juni) erhielt die Dortmunder Polizei Kenntnis von einem verdächtigen Fahzeug. Um 16.28 Uhr wurden die Beamten hierzu in den Kleyer Weg gerufen. Demnach erkannte ein Zeuge dort das Auto seines Freundes wieder, das in der Nacht zu Dienstag (9.Juni) am Brühlweg in Marten entwendet wurde.

Mithilfe der Standortmitteilungen konnten Beamte das Auto im Bereich der Ewald-Görshop-Straße feststellen und hielten es letztlich auf der Julius-Vogel-Straße an. Den Fahrer, einen 40-Jährigen aus Dortmund, nahmen sie fest. Parallel laufende Ermittlungen ergaben zudem, dass das gestohlene Fahrzeug zuvor an einem Tankbetrug beteiligt war. Darüber hinaus war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Polizisten brachten den Mann zur nächstgelegenen Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Nach einem kurzen Zwischenstopp im Polizeigewahrsam, erreichte er letzten Endes seinen Zielort in einer Justizvollzugsanstalt - ein Richter hatte Untersuchungshaft angeordnet.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Kristina Purschke

Telefon: 0231/132-1025

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell