POL-GS: Pressemitteilung der Polizei Seesen vom 10.03.2020

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht 1: Am vergangenen Donnerstag in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen in der Seesener Bismarckstraße, Höhe Hausnummer 12, geparkten Pkw Citroen und beging anschließend "Unfallflucht". Am Pkw des Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Seesen, Tel. (05381) 9440.

Verkehrsunfallflucht 2: In der Zeit zwischen dem 1. März und dem 6. März beschädigte ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer in Ildehausen ein Verkehrszeichen und beging anschließend Fahrerflucht. Das an der Einmündung Northeimer Straße / Zum Papenbusch stehende Hinweisschild ("Kirchberg 2km")wurde vermutlich beim Wenden des Fahrzeugs beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Seesen, Tel. (05381) 9440.

Verkehrsunfallflucht 3: Am Donnerstag in der Zeit zwischen 09.35 Uhr und 09.55 Uhr parkte ein Rhüdener seinen weißen VW Golf auf dem Penny-Parkplatz in der Bornhäuser Straße. In diesem Zeitraum wurde der Pkw an der Beifahrerseite durch einen anderes, unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Seesen, Tel. (05381) 9440.

Verkehrsunfallflucht 4: Am Sonntag gegen 19.45 Uhr kam es auf dem Gelände der TOTAL-Tankstelle in der Braunschweiger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Zeugin konnte beobachten, wie ein Fahrzeugführer mit seinem Gespann (Pkw mit Anhänger) rückwärts gegen ein geparktes Auto fuhr und dieses beschädigte. Der Fahrzeugführer stieg aus und begutachtete den Schaden. Anschließend setzte er seine Fahrt unerlaubt fort. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro am Pkw der Münchehöferin. Ermittlungen zu dem Unfallverursacher dauern an. Weitere Hinweise bitte an die Polizei Seesen, Tel. (05381) 9440.

Häusliche Gewalt: Am Freitag gegen 21.15 Uhr kam es in einer Wohnung in der Frankfurter Straße (Seesen) zu einem massiven Fall von häuslicher Gewalt. Der 45jährige alkoholisierte Lebensgefährte einer 27jährigen Seesenerin fügte seiner Partnerin, nach einem verbalen Streit, multiple Verletzungen durch Schläge und andere Gewalteinwirkung zu. Die junge Frau musste im Northeimer Krankenhaus stationär behandelt werden. Dem Schläger wurde eine Blutprobe entnommen. Den Rest der Nacht verbrachte der Beschuldigte (EU-Bürger) im Goslarer Polizeigewahrsam. Weitergehende Sofortmaßnahmen waren nach Rücksprache mit dem Eildienst der Staatsanwaltschaft Braunschweig nicht erforderlich. Der Beschuldigte ist inzwischen in sein südosteuropäisches Heimatland ausgereist. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

