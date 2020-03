POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Polizeiinspektion Goslar

Am Montag, den 09.03.2020, gegen 15.10 Uhr, fuhr ein 17jähriger Bad Harzburger mit seinem Motorroller durch Bad Harzburg. Dabei wurden die Beamten einer Streifenwagenbesatzung auf ihn aufmerksam, so dass er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Es stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug kein gültiger Pflichtversicherungsschutz mehr bestand. Ein 51jährige Mann aus Bad Harzburg wurde am Montag, den 09.03.2020, gegen 15.24 Uhr, mit seinem Leichtkraftrad fahrend im Stadtgebiet angetroffen und durch eine Streife der Polizei ebenfalls angehalten und kontrolliert. Am Fahrzeug war ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht, welches hinsichtlich des Versicherungsschutzes überprüft werden sollte. Während der Überprüfung und Befragung räumte der Fahrer und Halter des Fahrzeuges sofort ein, dass er das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß haftpflichtversichert habe. In der Nacht zum Dienstag, den 10.03.2020, gegen 00:10 Uhr, hatte ein 49jähriger Bad Harzburger an der K 46 seine Fahrt mit seinem Roller unterbrochen und angehalten. Die vorbeifahrende Polizeistreife hielt an um den Fahrer zu befragen bzw. zu überprüfen. Auch hier stellte sich heraus, dass das Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr geführt wurde, ohne dass ein gültiger Versicherungsschutz bestand. Es wurden jeweils Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind am Dienstag, den 10.03.2020, 07.05 Uhr, in Goslar-Weddingen: Der Fahrer (35) eines Pkw Daimler C 200 befuhr die Bergenroder Straße in Richtung der Komturstraße (B 82). Als er sich auf Höhe der Straße Stadtberg befand überquerte ein 9jähriges Mädchen zu Fuß die Fahrbahn der L 510 von rechts nach links und wurde vom Pkw erfasst. Durch die Kollision stürzte das Kind und wurde schwer verletzt. Es wurde anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Goslar transportiert. Der entstandene Sachschaden hat eine Höhe von ca. 1000,- Euro.

