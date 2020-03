Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Einbrüche in Gartenlauben

Am Montag, d. 09.03.2020, wurde der erste von bislang drei Einbrüchen in Gartenlauben des Kleingartenvereins Roseneck in Clausthal gemeldet. Im ersten Fall wurde die Eingangstür der Laube aufgebrochen und zwei Fernseher und Werkzeuge entwendet. Heute wurden zwei weitere Einbrüche gemeldet. Hier wurde zunächst auch versucht, die Eingangstür einer Laube aufzuhebeln. Als dies wohl nicht gelang, wurde ein Fenster der Laube aufgehebelt. Auch ein auf den Gundstück stehender Schuppen wurde aufgebrochen. Entwendet wurde eine elektrische Gartenschere. Beim dritten Einbruch wurde ebenfalls ein Fenster aufgehebelt. Hier kann noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden, weil die Geschädigten von außerhalb erst heute Nachmittag anreisen. /Krz.

