Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Hintergründe noch unklar - Zeugen gesucht

Iffezheim (ots)

Die genauen Hintergründe einer handfesten Auseinandersetzung am Freitagabend sind bisher unklar. Gegen 19.15 Uhr steuerte ein 26-Jähriger in seinem weißen BMW nach eigener Aussage auf der Bundesstraße 500 in Richtung L 75, als er nach links zum Schützenhaus abbiegen wollte. Ein aus Hügelsheim kommender 29-Jähriger lenkte seinen schwarzen Seat auf der L 75 in Richtung Iffezheim. Nach Uneinigkeiten bezüglich des Fahrverhaltens kam es auf Höhe der Zufahrt zum Schützenhaus zu einer Auseinandersetzung. Die beiden Männer beschuldigen sich hierbei gegenseitig, sich geschlagen haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Iffezheim unter der Telefonnummer 07229 2273 in Verbindung zu setzen. /jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell