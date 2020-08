Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Ermittlungen nach gefährlicher Körperverletzung eingeleitet - Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Wegen eines körperlichen Übergriffs musste vergangenen Samstag gegen 20:20 Uhr am Augustaplatz in Baden-Baden die Polizei ausrücken. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde ein 44-jähriger Mann offenbar grundlos von drei bislang unbekannten männlichen Personen angegriffen, wobei er mehrfach mit Fäusten geschlagen und am Boden liegend getreten worden sein soll. Hierdurch erlitt der Mann mehrere Prellungen, Hämatome und Schürfungen. Die drei Angreifer, die sich in Richtung der dortigen Bushaltestelle entfernten, werden wie folgt beschrieben: Ende 20 bis 30 Jahre alt (oder älter), dunkle, kurze Haare, bekleidet mit dunklen Jeans. Zudem sollen zwei der Männer weiße T-Shirts getragen haben. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07221 32172 mit den Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte in Verbindung zu setzen.

/ch

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell