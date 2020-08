Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, A5 - Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen, Bergungsmaßnahmen

Achern, A5 (ots)

Nachdem der Fahrer eines Lastwagens am heutigen Vormittag gegen 11:30 Uhr auf Höhe Wagshurst von der Südfahrbahn der A5 abkam, sind die Bergungsmaßnahmen noch nicht abgeschlossen. Das Schwergewicht kam aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kippte an der angrenzenden Böschung auf die Seite. Der Lenker des mit Sand beladenen Gefährts blieb glücklicherweise unverletzt. Während aktuell alle Fahrspuren freigegeben sind, muss während der Bergung des Lastwagens über einen Feldweg in den Abendstunden mit erneuten Sperrungen einzelner Fahrstreifen der A5 gerechnet werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 60.000 Euro geschätzt. /ma

